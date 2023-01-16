Дочь Тутберидзе с партнером рассматривают возможность выступлений за Израиль

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Российский танцевальный дуэт фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривает возможность смены гражданства на израильское. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что конкретных договоренностей пока не достигнуто. Окончательное решение фигуристы принимут исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска российской сборной к международным соревнованиям в ближайшее время спортсмены могут отказаться от этих планов, передает РИА Новости.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили турниры в России из-за проблем с документами у партнера.

Фигуристка-одиночница Камила Валиева рассказала о своих планах на будущее. По ее словам, она задумывается о поступлении в высшее учебное заведение и была бы не против стать спортивным психологом. Она также добавила, что во всем старается равняться на своего тренера — Этери Тутберидзе, которая вдохновляет юную чемпионку не только профессиональными качествами, но и внешним видом.

Валиева стала самым популярным спортсменом в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.