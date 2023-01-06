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«Будет не менее интересная жизнь»: Валиева рассказала, чем займется после ухода из спорта

Полина Долганова
Спорт
«Будет не менее интересная жизнь»: Валиева рассказала, чем займется после ухода из спорта
Фото: vk/olympic_russia

Российская фигуристка-одиночница Камила Валиева рассказала о своих планах на будущее. По словам спортсменки, она задумывается о поступлении в высшее учебное заведение и была бы не против стать спортивным психологом.

— Будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причем, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже. <...> Думаю, после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер — хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом, — рассказала Валиева.

Она также добавила, что во всем старается равняться на своего тренера — Этери Тутберидзе, которая вдохновляет юную чемпионку не только профессиональными качествами, но и внешним видом, передает «7Дней».

7 февраля 2022 года российские фигуристы выиграли золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке. Но церемонию награждения отложили на неопределенный срок. Оказалось, что награждение было отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

14 сентября РУСАДА завершило расследование по делу спортсменки.

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