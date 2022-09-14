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РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой

Евгений Белоусов
Спорт
РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила гендиректор агентства Вероника Логинова.

— В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний, — передает слова Логиновой ТАСС.

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7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке. Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок.

А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В допинг-пробе девушки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина РУСАДА отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

Допинг Фигурное катание РУСАДА Камила Валиева
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