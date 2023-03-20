Сергей Собянин: Московские парки начали подготовку к весеннему сезону

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В парках столицы завершили зимний сезон. Город начинает подготовку к теплому времени года. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Самым любимым развлечением горожан было катание на коньках. На бесплатных площадках «Московских сезонов» побывало больше 550 тысяч человек, на катках в парках культуры и отдыха — больше 725 тысяч человек, — сказал он.

В общей сложности в зимних мероприятиях приняли участие свыше 7,5 миллиона человек.

Собянин в своем Telegram-канале добавил, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.

В минувший четверг, 16 марта, глава города рассказал, что в период с 1 по 30 апреля пройдет генеральная уборка столицы, жители города могут внести свой вклад 15 апреля на общегородском субботнике. По его словам, за это время специалисты приведут в порядок улицы города, дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов.