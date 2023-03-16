Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

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В период с 1 по 30 апреля пройдет генеральная уборка столицы, жители города могут внести свой вклад 15 апреля на общегородском субботнике. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

По его словам, за это время специалисты приведут в порядок улицы города, дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Кроме того, сотрудники профильных служб помоют фасады домов, памятники, а также займутся подготовкой фонтанов к летнему сезону.

— Приглашаю москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник. Инвентарь предоставим. Информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

12 марта заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что с 13 по 19 марта в столице состоится выставка спецтехники в рамках Недели городского хозяйства. Горожане смогут оценить ее в новом голосовании в проекте «Активный гражданин».