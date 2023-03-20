Риелтор Никитина назвала лучшее время для продажи и покупки квартиры в Москве

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Если есть цель продать квартиру в столице, чтобы приобрести новую — сейчас самое подходящее для этого время. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости, вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

По ее словам, в настоящее время можно выбрать хороший вариант и приобрести его на выгодных условиях.

На сегодняшний день рынок жилья в Москве достаточно активен как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке. Объем предложения немного вырос. Кроме того, спрос находится на достаточно высоком для марта уровне.

Эксперт посоветовала обязательно готовить квартиру к продаже: при необходимости сделать небольшой ремонт, обновить мебель. Одним из главных трендов на рынке является повышенный спрос на объекты, в которые можно сразу заехать и жить, передает РИАМО.

Количество сделок по продаже квартир в Москве увеличилось примерно на пять процентов, передает ФАН.

Спрос на покупку квартир бизнес-класса за год сократился в Петербурге на 23 процента. Чем это вызвано, объяснил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.