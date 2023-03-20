Вор украл дорогую технику, пока хозяйка грузила в машину вещи. Видео
В Подмосковье мужчина унес сумку с двумя ноутбуками, которую хозяйка оставила на крыльце без присмотра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 20 марта.
По ее словам, преступление произошло около подъезда жилого дома на улице Комитетский лес в Королеве. Проходя мимо, злоумышленник заметил бесхозную сумку с двумя ноутбуками. Оглядевшись и поняв, что за ним никто не наблюдает, мужчина взял ее и скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель. У него изъяли похищенные компьютеры, которые были возвращены владелице.
Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Другая кража произошла в Подмосковье. Два ночных продавца, работавших в ларьке с сигаретами на железнодорожной станции, продавали товар и забирали выручку себе. Нанесенный работодателю ущерб превысил 250 тысяч рублей.