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Вор украл дорогую технику, пока хозяйка грузила в машину вещи. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Вор украл дорогую технику, пока хозяйка грузила в машину вещи. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Королёв, микрорайон Болшево, улица Комитетский Лес Карта всех событий

В Подмосковье мужчина унес сумку с двумя ноутбуками, которую хозяйка оставила на крыльце без присмотра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 20 марта.

По ее словам, преступление произошло около подъезда жилого дома на улице Комитетский лес в Королеве. Проходя мимо, злоумышленник заметил бесхозную сумку с двумя ноутбуками. Оглядевшись и поняв, что за ним никто не наблюдает, мужчина взял ее и скрылся.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель. У него изъяли похищенные компьютеры, которые были возвращены владелице.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в Подмосковье. Два ночных продавца, работавших в ларьке с сигаретами на железнодорожной станции, продавали товар и забирали выручку себе. Нанесенный работодателю ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Подмосковье Московская область МВД Королев Преступления
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