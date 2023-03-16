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Продавцы подмосковной торговой точки украли у работодателя 250 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Продавцы подмосковной торговой точки украли у работодателя 250 тысяч рублей
Фото: Pixabay
Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Славянский бульвар Карта всех событий

Два продавца, торговавших табаком у железнодорожной станции Кубинка-1 украли у работодателя 250 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в четверг, 16 марта.

По данным ведомства, преступники торговали в обход кассы, а всю выручку отправляли себе на карту. Таким образом, за два месяца противоправной деятельности молодые люди похитили более 250 тысяч рублей.

Спустя время хозяйка торговой точки провела инвентаризацию. Заметив недостачу, предприниматель обратилась в полицию. В этот момент оба продавца уволились из магазина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых задержали: одного, жителя Наро-Фоминска 2003 года рождения, по месту жительства, а его сообщника, уроженца Бурятии, на железнодорожной станции Славянский Бульвар.

В отделении молодые люди признались в содеянном, объяснив, что на преступный путь их толкнула необходимость расплатиться с долгами. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в столице. Трое воров похитили 220 тысяч рублей из сейфа благотворительной организации.

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