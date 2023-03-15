Более 200 тысяч рублей похитили из офиса благотворительной организации в Москве

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Таганская межрайонная прокуратура утвердила заключение по уголовному делу трех человек в возрасте от 31 года до 45 лет, обвиняемых в краже. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Установлено, что 26 сентября 2022 года трое обвиняемых вступили в предварительный преступный сговор, направленный на тайное хищение денежных средств, находившихся в офисе благотворительной организации, — говорится в материале.

По данным следствия, один из соучастников, используя заранее приготовленные воздушные шары, закрыл обзор камеры видеонаблюдения, расположенной на фасаде здания. Двое других в это время проникли в помещение офиса, где вскрыли сейф и похитили 220 тысяч рублей.

В ходе разыскных мероприятий фигурантов вычислили, после чего они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Ко всему прочему один из подозреваемых уже находился в федеральном розыске за аналогичные преступления, а другой имеет судимость, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что в Подмосковье банда домушников ограбила пять домов. Группа злоумышленников орудовала на территории поселков в Одинцовском городском округе. Они отжимали двери или оконные рамы у частных домов, проникали внутрь и уносили деньги, ювелирные изделия, электронику и другие ценные вещи.