Банда домушников ограбила пять домов в Подмосковье

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Подмосковье банда домушников ограбила пять домов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 14 марта.

По ее словам, группа злоумышленников орудовала на территории поселков в Одинцовском городском округе. Они отжимали двери или оконные рамы у частных домов, проникали внутрь и уносили деньги, ювелирные изделия, электронику и другие ценные вещи. На данный момент известно о пяти подобных кражах, нанесенный суммарный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 38 лет и 41 года. В их жилищах в городах Истра и Красногорск проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигурантов заключили под стражу.

Другой злоумышленник орудовал в Ленинском и Подольском городских округах. Он похищал колеса от автомобилей и наворовал их на 600 тысяч рублей.