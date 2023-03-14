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Банда домушников ограбила пять домов в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Банда домушников ограбила пять домов в Подмосковье
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Подмосковье банда домушников ограбила пять домов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 14 марта.

По ее словам, группа злоумышленников орудовала на территории поселков в Одинцовском городском округе. Они отжимали двери или оконные рамы у частных домов, проникали внутрь и уносили деньги, ювелирные изделия, электронику и другие ценные вещи. На данный момент известно о пяти подобных кражах, нанесенный суммарный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 38 лет и 41 года. В их жилищах в городах Истра и Красногорск проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигурантов заключили под стражу.

Другой злоумышленник орудовал в Ленинском и Подольском городских округах. Он похищал колеса от автомобилей и наворовал их на 600 тысяч рублей.

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