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Приметы и советы

В Подмосковье серийный вор украл колеса от машин на 600 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
В Подмосковье серийный вор украл колеса от машин на 600 тысяч рублей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье мужчина наворовал автомобильных колес на 600 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 10 марта.

По ее словам, вор орудовал в поселке Бутово, а также в Ленинском и Подольском городских округах. Мужчина успел совершить пять краж, прежде чем его поймали. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Уже будучи под подпиской, злоумышленник снова украл комплект колес в поселке Дрожжино. Для того чтобы скрыться от полиции, злоумышленник переехал в Москву, где арендовал квартиру, а также сменил номер телефона.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов пришли в новое жилище воришки. Мужчина попытался сбежать через балкон, но был задержан и доставлен в отдел.

Фигуранта заключили под стражу. Ущерб от его деятельности составил 600 тысяч рублей.

Другой серийный вор колес орудовал в центре столицы. Сумма причиненного им ущерба оценивалась в 800 тысяч рублей.

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