Житель столицы похитил автомобильные колеса стоимостью 800 тысяч рублей. Видео

Мужчина украл с подземной парковки в центре столицы несколько комплектов колес стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 12 сентября.
По его словам, злоумышленник вынес с подземного паркинга дома на улице Малая Полянка несколько комплектов автомобильных колес известных брендов, принадлежавших 53-летней местной жительнице. Момент похищения попал на видео.
Вскоре после случившегося женщина обратилась в полицию.
В результате оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 45-летний москвич. Похищенными колесами он распорядился по собственному усмотрению.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Другой злоумышленник попался при попытке кражи в Подмосковье 5 сентября. Ранее мужчина промышлял воровством велосипедов.