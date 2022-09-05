Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Серийный угонщик велосипедов попался на краже смартфона в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Серийный угонщик велосипедов попался на краже смартфона в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Жуковский, улица Королёва Карта всех событий

В городе Жуковском серийный угонщик велосипедов попался на краже смартфона у администратора компьютерного клуба. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, 42-летний житель Раменского зашел в компьютерный клуб на улице Королева и, дождавшись, когда администратор заведения уйдет, забрал с ее стола мобильный телефон и скрылся.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Вскоре после этого воришку задержали на автобусной остановке на улице Чкалова. При личном досмотре украденный аппарат нашли и изъяли.

В ходе расследования оказалось, что подозреваемый причастен к краже трех велосипедов на территории округа. Их изъять не удалось, так как похищенное злоумышленник успел продать, а деньги — потратить.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент житель Подмосковья находится под подпиской о невыезде.

Другая кража, о которой стало известно 1 сентября, произошла в Подмосковье. Мужчина, воспользовавшись доверием знакомой, выкрал у нее из дома ювелирные украшения, стоимость которых превысила два миллиона рублей.

Подмосковье Московская область МВД Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте