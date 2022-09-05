Серийный угонщик велосипедов попался на краже смартфона в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Жуковский, улица Королёва Карта всех событий

В городе Жуковском серийный угонщик велосипедов попался на краже смартфона у администратора компьютерного клуба. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, 42-летний житель Раменского зашел в компьютерный клуб на улице Королева и, дождавшись, когда администратор заведения уйдет, забрал с ее стола мобильный телефон и скрылся.

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Вскоре после этого воришку задержали на автобусной остановке на улице Чкалова. При личном досмотре украденный аппарат нашли и изъяли.

В ходе расследования оказалось, что подозреваемый причастен к краже трех велосипедов на территории округа. Их изъять не удалось, так как похищенное злоумышленник успел продать, а деньги — потратить.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент житель Подмосковья находится под подпиской о невыезде.

Другая кража, о которой стало известно 1 сентября, произошла в Подмосковье. Мужчина, воспользовавшись доверием знакомой, выкрал у нее из дома ювелирные украшения, стоимость которых превысила два миллиона рублей.