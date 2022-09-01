Мужчина украл у знакомой ювелирные украшения стоимостью два миллиона рублей

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Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген Карта всех событий

Мужчина украл у знакомой из квартиры ювелирные украшения стоимостью два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 1 сентября.

По ее словам, 39-летний мужчина, воспользовавшись ключом, который выдала 38-летняя потерпевшая по дружбе, проник в квартиру в поселке завода Мосрентген. Злоумышленник украл из квартиры доверчивой знакомой кольца с бриллиантами, цепочки, браслеты, кулоны и сережки, а также золото. Ювелирные изделия оценили в два миллиона рублей.

Женщина обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали в районе Хорошевского шоссе. Оказалось, что мужчина уже сдал украшения в ломбард, а деньги потратил.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

Другая кража произошла на юго-востоке столицы. Мужчина за один день попытался ограбить девушку, украл велосипед и вытащил телефон у человека, лежавшего без сознания.