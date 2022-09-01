Москвичка отбилась от вооруженного ножом грабителя. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Мужчина напал на женщину с ножом в лифте на юго-востоке столицы и отобрал телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 1 сентября.

По ее словам, злоумышленник зашел за пострадавшей в подъезд дома на Волгоградском проспекте. В лифте мужчина напал на женщину с ножом и отобрал мобильный телефон. После чего разбойник попытался скрыться, выбежав из подъезда.

Но женщина не собиралась расставаться со своими вещами. Догнав мужчину, она толкнула злоумышленника и отобрала гаджет. В ходе потасовки мужчина поранил потерпевшей руки и скрылся.

Вскоре после этого пострадавшая обратилась в полицию.

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В результате оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний москвич.

Выяснилось, что в тот же день он украл велосипед стоимостью 30 тысяч рублей, который стоял у подъезда дома на улице Федора Полетаева.

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Также сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый украл мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей у лежавшего без сознания на улице мужчины.

По словам Гузь, все украденные вещи мужчина сбыл, а деньги потратил.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

Другой случай, когда женщина смогла отбиться от нападавшего, произошел на северо-западе столицы. Пострадавшая дала уверенный отпор насильнику.