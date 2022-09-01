Москвичка отбилась от вооруженного ножом грабителя. Видео

Мужчина напал на женщину с ножом в лифте на юго-востоке столицы и отобрал телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 1 сентября.
По ее словам, злоумышленник зашел за пострадавшей в подъезд дома на Волгоградском проспекте. В лифте мужчина напал на женщину с ножом и отобрал мобильный телефон. После чего разбойник попытался скрыться, выбежав из подъезда.
Но женщина не собиралась расставаться со своими вещами. Догнав мужчину, она толкнула злоумышленника и отобрала гаджет. В ходе потасовки мужчина поранил потерпевшей руки и скрылся.
Вскоре после этого пострадавшая обратилась в полицию.
В результате оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний москвич.
Выяснилось, что в тот же день он украл велосипед стоимостью 30 тысяч рублей, который стоял у подъезда дома на улице Федора Полетаева.
Также сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый украл мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей у лежавшего без сознания на улице мужчины.
По словам Гузь, все украденные вещи мужчина сбыл, а деньги потратил.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.
Другой случай, когда женщина смогла отбиться от нападавшего, произошел на северо-западе столицы. Пострадавшая дала уверенный отпор насильнику.