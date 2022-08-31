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Женщина отбилась от насильника на северо-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина отбилась от насильника на северо-западе столицы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

Женщина отбилась от насильника на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 31 августа.

По ее словам, вечером 26 августа во дворе дома на улице Свободы на пострадавшую напал мужчина. Злоумышленник применил физическую силу и попытался изнасиловать москвичку. Женщина стала громко кричать и вырываться. В результате ей удалось дать отпор и убежать.

Вскоре после этого она обратилась в правоохранительные органы.

По факту преступление было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Спустя непродолжительный отрезок времени подозреваемый был задержан. Им оказался 53-летний мужчина. Потерпевшая его опознала.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и заключат под стражу.

Другого насильника задержали в Омске 30 августа. Мужчина подозревается в изнасиловании девятилетней девочки.

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