Подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки задержали в Омске

Фото: Depositphotos

Омские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании девятилетней школьницы. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили СК РФ по Омской области.

— Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, подозреваемый был задержан в городе Омске, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанному 46 лет. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Вскоре задержанному изберут меру пресечения, отметили в Следкоме.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 августа в одном из омских поселков. Девочка гуляла по улице, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Он обманом вывел девочку из села на пустырь и попытался ее изнасиловать. Школьница начала кричать, после чего насильник выбил ей зубы.

Крики ребенка услышал 52-летний автомобилист, который спугнул преступника. Он отвез пострадавшую на подстанцию скорой помощи. Ребенок в настоящее время находится в реанимации.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Омской области Олегу Винникову представить доклад о расследовании уголовного дела.