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Нижегородский суд наложил арест на активы Volkswagen в России

Араз Салехов
Общество
Нижегородский суд наложил арест на активы Volkswagen в России
Фото: Pixabay

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество немецкого концерна Volkswagen (VW) в России. Документ размещен в картотеке арбитражных дел в понедельник, 20 марта.

Данное решение было принято в рамках дела о взыскании с компании 15,6 миллиарда рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Соответствующий иск был подан компанией «ГАЗ» 14 марта.

Суд наложил арест на следующее имущество VW: долю в 28,06 процента Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»; долю в 16,8 процента Skoda Auto A.S. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»; долю в 55,14 процента Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» и многое другое.

Весной дилеры планируют ввезти по параллельному импорту автомобили, которые ранее не были представлены на российском рынке. Помимо традиционных бензиновых авто, в список также попали электромобили. Что будут представлять собой новинки, какие машины сейчас чаще всего попадают в Россию и как обстоят дела с ценами, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

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