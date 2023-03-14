«Альтернативный ввоз»: какие новинки могут появиться на российском авторынке

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Весной дилеры планируют ввезти по параллельному импорту автомобили, которые ранее не были представлены на российском рынке. Помимо традиционных бензиновых авто, в список также попали электромобили. Что будут представлять собой новинки, какие машины сейчас чаще всего попадают в Россию и как обстоят дела с ценами, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

Альтернативный ввоз

Как отметил эксперт, напрямую новые машины в Россию поставляются ограниченно:

— Кроме Китая, бензиновые авто нам неоткуда везти. Если говорить о новых машинах и прямых поставках, то это только Китай. В ближайшее время (наверняка до конца этого или даже следующего года) к нам ничего другого официально не повезут. Альтернативный ввоз практикуется со всех направлений. Подержанные автомобили везут из Японии. Из Кореи везут и относительно новые машины. Есть машины из Армении, Турции, ОАЭ. Например, BMW или Audi из Германии могут идти через Армению.

Среди неофициально поставляемых машин в последние месяцы появились достаточно интересные варианты, считает Кадаков. Так, в Россию попала большая партия седанов Toyota Avalon. Автосалоны также начинают предлагать кроссовер Mazda CX-4, седан Volkswagen Bora и семиместный Mitsubishi Xpander.

Не только бензин

По словам эксперта, в Россию планируют поставлять электромобиль Dongfeng E70, который напоминает производящийся в Липецкой области Evolute:

— Например, у нас уже продается Avatr 11. Это довольно дорогой электромобиль, который стоит минимум 5 миллионов. Dongfeng E70 — машина более приземленная, и мы ее прекрасно знаем. Это не что иное, как электромобиль Evolute i-PRO. Фактически речь идет о том, что есть Evolute российской сборки и параллельными путями кто-то будет везти аналогичную машину. Будет ли пользоваться большим спросом — не знаю. Все зависит от цены. Для собираемых в Липецкой области электромобилей есть субсидии. При цене машины в три миллиона рублей субсидия составляет 625 тысяч при покупке в кредит.

Еще один электромобиль, который будут поставлять на российский рынок, — HiPhi Z. Этот автомобиль стоит почти 8 миллионов и с точки зрения имиджа составляет серьезную конкуренцию Tesla, заметил собеседник «ВМ». Однако значительного влияния эти поставки на российский рынок не окажут, так как та же Tesla в последнее время продается крайне редко.

По мнению специалиста, спрос на подобные электрокары в России будет очень ограниченным:

— Любой электромобиль сейчас, даже из числа относительно недорогих, будет дороже на 40–50 процентов, чем такая же машина с бензиновым двигателем. Да, они действительно в чем-то дешевле в эксплуатации. Например, в каких-то регионах у них бесплатная парковка, нет транспортного налога, их дешевле заряжать. Но чтобы сэкономить потом, нужно отдать сейчас в полтора раза больше, чем за аналогичный автомобиль с ДВС. Кредиты тоже подорожали, плюс непонятно, что будет с запчастями.

Высокий ценник

Как отметил эксперт, высокий ценник на автомобили — серьезная проблема в России, касающаяся не только машин с электродвигателем:

— В диапазоне от миллиона до двух миллионов рублей новых машин практически нет. У ценообразования вполне четкая формула. Если машину везет официальный импортер, то таможенная пошлина рассчитывается одним образом. Если машина оформляется на частное лицо, то все равно нужно заплатить таможенную пошлину, раскошелиться на доставку, НДС 20 процентов и так далее. Плюс надо поставить ЭРА-ГЛОНАСС. При официальном ввозе надо оформить ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Если впрямую по курсу пересчитывать, то в том же Китае машина будет стоить на наши деньги миллион, а у нас — минимум два.

По словам Кадакова, плюс расширения поставок машин может быть в том, что при насыщении рынка продавцы будут идти на уступки. Например, значительное количество якобы выгодных предложений в данный момент связано с кредитом, сдачей предыдущего авто в трейд-ин или сразу с обеими схемами. Возможно, что в будущем такие схемы перестанут практиковаться и дилеры будут готовы поступиться своим доходом, заключил эксперт.