Что важно знать при покупке автомобиля, везенного по параллельному импорту

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Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Kia, Hyundai, Dacia, Hino, Peugeot, Ford, Mazda, Genesis, Citroen, Opel, Isuzu. Документ направлен на утверждение в Минюст РФ. Стоит ли приобретать автомобили по параллельному импорту и что важно знать перед покупкой, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Если автомобиль ввозится по параллельному импорту, важно, чтобы у него имелись необходимые документы, отметил Гудков.

— Главный вопрос в том, на базе какого документа с точки зрения безопасности конкретный автомобиль ввозится в Россию, — подчеркнул эксперт.

У автомобиля, по его словам, должны быть:

ОТТС (одобрение типа транспортного средства) — документ, который получает производитель. Например, на автомобили Renault большинство ОТТС еще действуют;

если автомобиль более редкий, то в таком случае для конкретного экземпляра оформляется СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Если документы оформлены с нарушениями, есть риск отзыва свидетельства, предупредил специалист.

— Такие случаи уже происходили в недалеком прошлом, из-за чего владельцы лишались своих машин. Есть риск, что через несколько месяцев или даже лет могут быть инициированы проверки, после которых без машин останется еще большее количество людей, — считает собеседник «ВМ».

Стоит учитывать, что на ввезенные по параллельному импорту авто не распространяется гарантия, заметил Гудков.

— Гарантия на машины, привезенные по параллельному импорту, — дискуссионный вопрос. С одной стороны, по закону о защите прав потребителей продавцы должны давать гарантию. Но этот момент можно обойти. Самое главное — для полноценной гарантии нужна поддержка самого производителя. Она дает доступ не только к запчастям и финансированию ремонта, но и к фирменным серверам, ПО, каталогам и так далее. Никакой дистрибьютор или завод без одобрения компании этого не обеспечит, — рассказал специалист.

По словам Гудкова, в России есть определенные условия, которым соответствуют не все автомобили. Так, в частности, повышенные требования к машинам предъявляются по причине холодного климата или грязных и не везде ровных дорог. У машин, производившихся для российского рынка, учитывались эти особенности, а поставляемые параллельным импортом авто зачастую не адаптированы под российские условия, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Разработанные для российского рынка автомобили имеют и увеличенный клиренс, и различную защиту снизу, и даже подвески, перенастроенные в расчете на наши дорожные условия. У них есть и полный комплекс зимних аксессуаров, например различные системы подогрева. Их электрооборудование адаптировано: более емкая аккумуляторная батарея, зачастую — более мощный аккумулятор. Как ни стараются дистрибьюторы сейчас тоже этим заниматься (те же системы подогрева ставить и делать дополнительную антикоррозийную обработку), такие машины еще долго будут уступать по уровню адаптации автомобилям, произведенным для российского рынка, — рассказал специалист.

Кроме того, в некоторых ввезенных по параллельному импорту автомобилях отсутствует русский язык в медиасистемах. Иногда может отсутствовать даже английский язык: например, это возможно у китайских марок, добавил эксперт.