СМИ: Минпромторг включил в параллельный импорт автомобили 12 марок

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Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Kia, Hyundai, Dacia, Mazda, Peugeot, Ford, Mazda, Genesis, Citroen, Opel, Isuzu. Документ направлен на утверждение в Минюст РФ. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

— Это решение будет способствовать сокращению дефицита в масс-сегменте на российском автомобильном рынке, — передает слова представителя ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РИА Новости.

Кроме того, в список для параллельного импорта вошли IKEA, Tommy Hilfiger, Giorgio Armani и Lancome. В ведомстве уточнили, что изменения призваны исключить марки, которые приняли решение возобновить поставки в Россию. Также импорт стимулирует те ниши, в которых для обеспечения потребительских потребностей производителям из России потребуется больше времени. С новым подходом в перечне разрешенных товаров для параллельного импорта будут появляться компании, владеющие несколькими брендами.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего программного обеспечения, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.