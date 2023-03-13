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Минпромторг включил IKEA в список брендов для параллельного импорта

Никита Худяков
Общество
Минпромторг включил IKEA в список брендов для параллельного импорта
Фото: Pexels

Минпромторг РФ расширил перечень продукции, которую поставляют в Россию по параллельному импорту. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

— Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo, — заявили газете в пресс-службе Минпромторга.

Кроме того, в список вошли IKEA, Tommy Hilfiger, Giorgio Armani и Lancome. В ведомстве уточнили, что изменения призваны исключить марки, которые приняли решение возобновить поставки в Россию. Также импорт стимулирует те ниши, в которых для обеспечения потребительских потребностей производителям из России потребуется больше времени. С новым подходом в перечне разрешенных товаров для параллельного импорта будут появляться компании, владеющие несколькими брендами, передает газета «Известия».

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». По его словам, у шведского ретейлера в стране локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров.

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