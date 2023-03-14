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Российские дилеры планируют завезти в страну новые автомобили

Никита Худяков
Общество
Российские дилеры планируют завезти в страну новые автомобили
Фото: Unsplash

Российские дилеры этой весной планируют привезти в РФ по параллельному импорту несколько принципиально новых для страны автомобилей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По словам директора по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлии Овчинниковой, в Россию планируется ввоз значительных партий брендов Mazda, Skoda, BMW, Toyota, Volkswagen, Audi и Mercedes. Кроме того, на рынок могут выйти новые модели, такие как Toyota Avalon, Mazda CX-4 и Mazda Atenza.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх отметил, что в ближайшее время планируется поставка таких моделей, как HiPhi Z, Avatr 11 и Dongfeng E70. Он добавил, что в данный момент большой потенциал для роста есть у электромобилей, которые начали чаще покупать в качестве второго автомобиля, передает РИА Новости.

13 марта стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Hino, Kia, Hyundai, Dacia, Mazda, Peugeot, Ford, Genesis, Citroen, Opel и Isuzu.

Стоит ли приобретать автомобили по параллельному импорту и что важно знать перед покупкой, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

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