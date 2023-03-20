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Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи в Брянской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи в Брянской области
Фото: Пресс-служба Совфеда

Украинские военные обстреляли село Курковичи в Брянской области. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня украинские националисты произвели минометный обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, — рассказа он.

В результате обстрела нарушено энергоснабжение и повреждены два жилых дома. В настоящее время на месте произошедшего работают оперативные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

15 марта украинская армия атаковала сразу несколько поселений в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в поселке Красном осколками снарядов были повреждены здания школы, молельного и многоквартирного домов. Также ВСУ нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию в Новой Таволжанке.

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