Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи в Брянской области

Фото: Пресс-служба Совфеда

Украинские военные обстреляли село Курковичи в Брянской области. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня украинские националисты произвели минометный обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, — рассказа он.

В результате обстрела нарушено энергоснабжение и повреждены два жилых дома. В настоящее время на месте произошедшего работают оперативные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

15 марта украинская армия атаковала сразу несколько поселений в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в поселке Красном осколками снарядов были повреждены здания школы, молельного и многоквартирного домов. Также ВСУ нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию в Новой Таволжанке.