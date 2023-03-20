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Приметы и советы

Диетолог назвала четыре продукта, которые стабилизируют уровень сахара в крови

Ника Комкова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала четыре продукта, которые стабилизируют уровень сахара в крови
Фото: shutterstock

Здоровый уровень сахара в крови важен для общего состояния здоровья. Если у человека завышенные показатели в течение долгого времени, это грозит большими проблемами: повреждением почек, нервов, глаз и другими болезнями. При этом слишком низкий уровень сахара вызывает сонливость и рассеянность. Диетолог Мэри Сабат назвала продукты, которые помогут поддерживать жизненно важный показатель в норме, пишет американское издание She Finds.

Для стабилизации уровня сахара в крови нужно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки, рассказала специалист. Она посоветовала включить в рацион блюда из овсянки. Овсяные хлопья — источник пищевых волокон, которые помогают замедлить переваривание углеводов и удерживать показатели глюкозы в здоровом диапазоне. Отличное решение: сочетать овсяную кашу с белком и полезными жирами.

По такому же принципу работает листовая зелень, шпинат и капуста. Это источник витаминов, минералов и клетчатки, которые регулируют уровень глюкозы. Также усвоение сахара замедляют орехи, семечки и греческий йогурт. Йогурт вдобавок содержит белок, жир и пробиотики, полезные для пищеварения.

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