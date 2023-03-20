Мошенники, присвоившие 22 миллиона рублей из бюджета, предстанут перед судом в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора строительной фирмы и его подельника из контролирующих органов по факту хищения 22 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 20 марта.

По ее словам, преступление было совершено еще в 2019 году, когда строительная организация вызвалась провести капитальный ремонт школы в городе Орехово-Зуево. Оба контракта фирма заключила в рамках национального проекта «Образование».

В результате компания провела работы не в полном объеме и с грубыми нарушениями, однако в отчете эту информацию скрыли. Генеральный директор фирмы сговорился с проверяющим, и документы подписали несмотря на все нарушения, а также с учетом указания фиктивных объемов проведенных работ. В результате их преступной деятельности муниципальному образованию был нанесен ущерб в размере 22 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подельников задержали, их имущество арестовали. В ходе расследования сотрудники СК собрали достаточное количество доказательств для обличения обвиняемых в преступлении. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Другое мошенничество произошло в столице. Злоумышленники украли у пенсионерки почти полмиллиона рублей.