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Приметы и советы

Мошенники украли у столичной пенсионерки почти полмиллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники украли у столичной пенсионерки почти полмиллиона рублей
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Аферисты обманом лишили 82-летнюю жительницу столицы 450 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 20 марта.

По его словам, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь толкнула на пешеходном переходе прохожую, из-за чего та упала и ударилась головой об столб. Для того чтобы не привлекать родственницу к ответственности, мошенник потребовал от пенсионерки 450 тысяч рублей. Испугавшись, женщина согласилась передать сумму.

Чтобы забрать деньги у пожилой москвички, злоумышленники наняли 19-летнего гостя столицы, которому обещали за работу небольшой процент от суммы. Однако молодой человек решил схитрить и пришел к жертве не сам, а вызвал для этого простого законопослушного курьера. Тот забрал у бабушки пакет и привез его пособнику аферистов.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Конспирация молодому человеку не помогла, сотрудники правоохранительных органов нашли его и задержали. Фигуранта заключили под стражу.

Другое мошенничество произошло в Москве в середине января. Злоумышленники смогли обмануть фигуристку Евгению Тарасову, обвинив ее в финансировании террористов и потребовав взятку за молчание.

Спустя два месяца сотрудники полиции задержали подозреваемого. Оказалось, что подельник мошенников решил обмануть не только фигуристку, но и своих «коллег», забрав все похищенное себе.

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