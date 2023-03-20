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Приметы и советы

Доктор Мясников назвал напиток, который повышает риск развития диабета

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Мясников назвал напиток, который повышает риск развития диабета
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Виноградный сок повышает риск развития сахарного диабета. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном».

При этом употребление самого винограда полезно для организма, поделился эксперт.

— Виноград сам по себе, как ряд других фруктов и ягод, может снимать вероятность перехода в диабет. Виноградный сок — уже нет. Он увеличивает эти риски, — сказал он.

Сахарный диабет второго типа может возникнуть у человека из-за наследственной предрасположенности и факторов окружающей среды, резюмировал Мясников.

Английские ученые рассказали о полезных свойствах винограда. По их мнению, регулярное употребление винограда может увеличить продолжительность жизни, а также снизить риск развития болезни Альцгеймера и неалкогольного жирового гепатоза.

Пожилые люди чаще других подвержены сахарному диабету. Обычно это выражается в ухудшении самочувствия и ослаблении всего организма. Как бороться с сахарным диабетом и что является причиной его появления — в материале «Вечерней Москвы».

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