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Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Елена Самойлова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Фото: Unsplash

Регулярное употребление винограда может увеличить продолжительность жизни и снизить риски старческого слабоумия. Об этом заявили ученые из Западного университета Новой Англии.

Специалисты провели исследование с участием самок лабораторных мышей. Животных держали на «западной диете» с высоким содержанием жиров.

Половина мышей дополнительно употребляла добавки с виноградом. Впоследствии исследователи сравнили состояние мозга, печени и метаболического здоровья двух групп.

Выяснилось, что у мышей, в рационе которых были добавки с виноградом, улучшилась работа нейронов, повысился метаболизм и снизился риск жирового гепатоза. По мнению ученых, с помощью винограда возможно увеличить продолжительность жизни.

Регулярное его употребление также снижает риск развития болезни Альцгеймера и неалкогольного жирового гепатоза. Последнее заболевание — серьезная проблема для жителей Запада, которые активно употребляют высококалорийную пищу.

Жировой гепатоз может спровоцировать печеночную недостаточность, цирроз и онкологию. Его также связывают и с болезнью Альцгеймера, передает «МедикФорум».

Бразильские ученые провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление фастфуда повышает риски возникновения болезни Альцгеймера.

В течение 10 лет эксперты наблюдали за 10 тысячами человек и обнаружили, что те, кто получал четверть суточной дозы калорий от переработанной пищи, включая наггетсы и газировку, имели ускоренный на 28 процентов показатель снижения когнитивной деятельности по сравнению с теми, кто ел минимум «пустых» калорий.

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