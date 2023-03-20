Суд арестовал двух поджигателей релейных шкафов на железной дороге в Саратове

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В Саратовской области злоумышленники совершили диверсию на железнодорожном объекте. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

По предварительным данным, преступники подожгли два релейных шкафа на перегоне между поселком Зоринским и Трофимовским постом. Это заметили сотрудники железной дороги и вызвали полицию.

Вскоре сотрудники ФСБ задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте 42 и 55 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Фигуранты признали свою вину и пояснили, что получили задание в одном из популярных мессенджеров. За совершение диверсии им обещали вознаграждение. Мужчин заключили под стражу, сообщил «МК».

Похожая история произошла в Подмосковье. Мужчина вскрыл релейный шкаф на станции Столбовая и поджег содержимое.