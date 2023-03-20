Euractive: Страны Евросоюза опасаются нехватки боеприпасов для отправки на Украину

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Ряд стран Европейского союза опасаются, что количество имеющихся у них боеприпасов не достигает стоимости в один миллиард евро. Об этом пишет издание Euractive со ссылкой на источники в ЕС.

— Некоторые столицы (в ЕС) обеспокоены тем, что количество боеприпасов, оставшихся на складах континента, не стоит один миллиард евро, что ставит вопрос о том, что будет с деньгами, оставшимися на руках, — говорится в материале.

Некоторые страны Евросоюза не знают, сколько боеприпасов остается на складах, поскольку эта информация является конфиденциальной, сообщает издание.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились поставить Украине артиллерийские боеприпасы из оставшихся запасов. По его словам, ЕС выделит из Европейского фонда еще миллиард евро на помощь Украине. Однако он подчеркнул, что речь идет только о первом этапе поставок. Сумма второго этапа неизвестна, но Боррель заявил, что она очень «значима».

Накануне обозреватель издания Politico Лили Байер рассказала, что нехватка боеприпасов у Североатлантического альянса, которая вызвана ситуацией на Украине, может привести к расколу в военном блоке. Она отметила, что для решения данной проблемы блоку потребуется убедить некоторые страны увеличить расходы на оборону и предоставить ресурсы, включая большое количество дорогостоящего вооружения.