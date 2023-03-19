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Нехватка боеприпасов у Североатлантического альянса, которая вызвана ситуацией на Украине, может привести к расколу в военном блоке. Такое мнение высказала обозреватель издания Politico Лили Байер.

— Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в дополнительных снарядах и оружии от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса, — написала она.

Журналистка отметила, что для решения данной проблемы блоку потребуется убедить некоторые страны увеличить расходы на оборону и предоставить ресурсы, включая большое количество дорогостоящего вооружения.

При этом, по словам Байер, процесс пополнения запасов займет время, что станет серьезным ударом по планам НАТО. Более того, пополнение мощностей можно будет осуществить только в том случае, если странам удастся найти компании, которые способны в короткие сроки производить качественные пули.

— Все это очень сложно. Очевидно, что это требует времени и финансовых вложений, — заявил экс-командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес.

Испытание для Североатлантического альянса наступит летом, когда лидеры 30 стран–членов блока встретятся в Литве, чтобы обсудить дальнейшие планы, заключила обозреватель в публикации.

Россия имеет все шансы выйти из конфликта с НАТО победителем. Таким мнением поделился французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад СССР за 15 лет до этого события.