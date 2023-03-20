В Госдуме предложили создать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова с предложением создать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает RT со ссылкой на имеющийся текст документа.

— Прошу вас поручить рассмотреть предложение и предоставить официальную позицию правительства Российской Федерации о возможности организации бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке (курс молодого бойца) для всех желающих, в том числе на базе ДОСААФ России, — говорится в письме.

Сухарев отметил, что на фоне спецоперации граждане стали чаще искать объявления о курсах военной и медицинской подготовки, передает RT.

В конце декабря прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности. Также будут внесены определенные изменения в учебники истории, где появится блок о специальной военной операции России на Украине.