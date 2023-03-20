Ефимов: С начала года город освободил предпринимателей от обеспечительных платежей почти на 12 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В 2023 году семь предпринимателей были освобождены от обеспечительных платежей по аренде недвижимости на сумму 11,8 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что такое решение принято в рамках антикризисной поддержки бизнеса.

— По решению Сергея Собянина в марте прошлого года у добросовестных предпринимателей появилась возможность получить освобождение от уплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. Только в этом году такая поддержка на общую сумму 11,8 миллиона рублей была предоставлена семи представителям бизнеса. В 2022 году мерой воспользовались 103 арендатора. Объем отмененных для них обеспечительных платежей составил почти 130 миллионов рублей, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что воспользоваться этой мерой смогут только те, кто не имели задолженностей по аренде за год перед подачей заявления. Он добавил, что от обеспечительного платежа освободили 110 человек, которые занимают 236 помещений общей площадью 42,8 тысячи квадратных метров.

Обеспечительный платеж действует в столице с 2019 года. Он представляет собой предоплату за последние пять месяцев аренды городской собственности.

Ранее Ефимов сообщил о том, что льготные ставки по аренде городской недвижимости уже используют 132 образовательных учреждения столицы. В частности, вузы и колледжи арендуют помещения за 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Школы и детские сады платят по 1,8 тысячи рублей за «квадрат» ежегодно.