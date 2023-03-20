Около 70 улиц получили названия в ТиНАО в 2022 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2022 году в Троицком и Новомосковском административных округах около 70 улиц получили названия. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Часто присвоение или смена названий улиц связаны с развитием транспортной инфраструктуры. Например, в прошлом году в ТиНАО появилось две магистрали — Филимонковское и Новомихайловское шоссе. Соответственно, начали получать адреса расположенные на них объекты недвижимости, — сказал он.

По словам Гамана, на улицах, получивших новое название, было адресовано около 28 тысяч объектов недвижимости — зданий, помещений, сооружений, машино-мест и земельных участков. Кроме того, новоселы начали получать простые и приятные для восприятия адреса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2024 года в ТиНАО введут в эксплуатацию 70 километров автодорог. Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах.