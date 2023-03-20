Спасатели вытащили лося, который провалился под лед в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГКУ МО Мособлпожспас

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В Подмосковье спасатели вытащили из воды лося, который провалился под лед и не мог выбраться. Спасение тонувшего животного попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Московской областной противопожарно-спасательной службы в понедельник, 20 марта.

Инцидент произошел на территории национального парка «Лосиный остров». В районе Мытищ лось попытался пройти через Яузские болота, но провалился под лед. Очевидцы вызвали спасателей.

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Специалисты прорубили топорами проход во льду, после чего обмотали животное веревкой и вытянули его на берег.

— Лось попытался встать на ноги, но обессилевший остался лежать на льду и даже в благодарность позволил спасателям себя погладить, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще одно животное спасли в Москве. Дворовый кот оказался на льду и не мог выбраться. В этот момент на него напали вороны. Очевидцы вызвали спасателей, которые отпугнули птиц и вызволили животное из нелегкого положения.