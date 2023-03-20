«Проблема не в детях»: почему перед ЕГЭ возникает стресс и как с ним справиться

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В России начался досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже в понедельник, 20 марта, школьники будут сдавать географию и литературу. 23 марта пройдет досрочный экзамен по русскому языку, 27 марта — по базовой и профильной математике, 30 марта — по биологии и физике, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 6 апреля — ЕГЭ по обществознанию и информатике, 10 апреля — по истории и химии.

ЕГЭ — это всегда стрессовое событие как для детей, так и для взрослых. Как успокоить ребенка перед экзаменами и повысить его стрессоустойчивость, «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

Стресс хронического уровня

По его словам, основная проблема стресса перед ЕГЭ кроется не в детях, а в повышенной тревожности родителей и учителей. Нагнетание случается именно по вине взрослых:

— Учителя боятся за рейтинг школы, нервничают, а родители поддаются этой панике. Поэтому любой экзамен для ребенка превращается в стресс хронического уровня из-за того, что его начинают пугать заранее.

Усиливать этот стресс давлением на школьника не нужно, уверен Слободчиков, поэтому важно соблюдать несколько условий общения с ребенком в течение выпускного года:

Успокоиться и не воспринимать ситуацию, как катастрофу.

Перестать относиться к ситуации, как к гиперстрессу, потому что всегда есть возможность пересдать экзамен.

Трезво оценивать свои силы.

Большинство тестов ЕГЭ не отражают знаний и способностей ребенка, а также не раскрывают полностью его потенциал, считает психолог. Поэтому родители должны объяснить выпускнику, что факт неудачной сдачи ЕГЭ не будет говорить о глупости и несостоятельности ребенка.

— Нужно дать понять ребенку, что результат экзамена не говорит о том, что он плохой. Об этом нужно говорить со школьниками, чтобы они чувствовали себя спокойнее, — пояснил Слободчиков. — Экзамены — это всегда лотерея. Ребенок может хорошо готовиться и сдать плохо, а может не готовиться вообще и получить «отлично». Но родителям не стоит делать из этого проблему.

Контроль подготовки

В беседе с «ВМ» специалист рассказал, что в выпускной год родителям нужно контролировать не процесс подготовки к тестам, а качество информации, которая формирует базу знаний ребенка.

— Контролировать подготовку к экзаменам нет никакого смысла, потому что у любого школьника есть мотивация готовиться и сдать. Нет таких детей, которым было бы наплевать на свое будущее, — сказал Слободчиков. — Поэтому родителям надо следить за получением полезной информации, которая и становится основой для сдачи экзамена.