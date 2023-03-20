Благодаря ветру и обильным осадкам воздух в Москве прошедшей зимой был чище, чем год назад

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Прошедшей зимой воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря обильным осадкам и ветру. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха. Обилие осадков в декабре, когда их выпало в 2,3 раза больше, чем обычно, ветреный январь и февраль с осадками различной интенсивности поддерживали пониженный уровень загрязнения, — сказал он.

По словам заммэра, результаты мониторинга атмосферного воздуха показали низкий уровень загрязнения на всей территории Москвы. Он отметил, что нынешней зимой концентрации взвешенных частиц РМ10 снизились на пять процентов, диоксида азота — на четыре процента, а оксида углерода — на два процента.

В Москву приходит настоящая весна, во второй половине недели столбики термометров поднимутся до плюс 11–12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что переходным днем к переменам погоды станет понедельник, 20 марта.