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Инна Святенко: Создание вакансий для подопечных социальных домов Москвы формирует инклюзивное общество

Араз Салехов
Город
Инна Святенко: Создание вакансий для подопечных социальных домов Москвы формирует инклюзивное общество
Фото: Пресс-служба Совфеда

Подопечные социальных домов могут найти работу в столичных центрах госуслуг благодаря программе, реализуемой мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом в понедельник, 20 марта, заявила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— В Москве подопечные социальных домов уже успешно трудоустраиваются — они работают в городских центрах госуслуг, где помогают в выполнении многих операций: консультируют посетителей, ведут архивную работу, заполняют журналы приема и передачи документов, — сказала она.

Парламентарий уточнила, что помощь наставника дает возможность людям с ментальными особенностями адаптироваться к новым условиям и рабочим задачам, а также развивать самостоятельные навыки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В минувший четверг, 16 марта, мэр города Сергей Собянин рассказал, что в столице живет порядка одного миллиона людей с инвалидностью, им стараются создать комфортные условия для жизни. По его словам, программа «Социальная поддержка жителей города Москвы» помогла свыше 156 тысячам людей с инвалидностью пройти реабилитацию. Также 232 тысячи человек получили слуховые аппараты, спортивные тренажеры, протезы и другие технические средства реабилитации.

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