Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: Столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: Столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти заключили крупнейший в Европе контракт на поставку одной тысячи электробусов в 2023–2024 годах. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы продолжаем развитие экологичного транспорта и закупаем современные электробусы российского производства у ПАО «КамАЗ». В ближайшее время подпишем еще один контракт на 200 электробусов с «Группой ГАЗ», — сказал он.

На текущий момент в городе функционирует 1055 электробусов. К концу 2024 года их станет в два раза больше, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В минувшую пятницу, 17 марта, заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в городе заключен контракт на поставку 64 ультрабыстрых зарядных станций отечественного производства для электробусов, которые будут установлены в 2023 году. Новые зарядные станции позволят запустить больше электробусных маршрутов в разных частях Москвы, в связи с чем существенно улучшатся экология и комфорт поездок.

Электробусы Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте