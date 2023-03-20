Сергей Собянин: Столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти заключили крупнейший в Европе контракт на поставку одной тысячи электробусов в 2023–2024 годах. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы продолжаем развитие экологичного транспорта и закупаем современные электробусы российского производства у ПАО «КамАЗ». В ближайшее время подпишем еще один контракт на 200 электробусов с «Группой ГАЗ», — сказал он.

На текущий момент в городе функционирует 1055 электробусов. К концу 2024 года их станет в два раза больше, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В минувшую пятницу, 17 марта, заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в городе заключен контракт на поставку 64 ультрабыстрых зарядных станций отечественного производства для электробусов, которые будут установлены в 2023 году. Новые зарядные станции позволят запустить больше электробусных маршрутов в разных частях Москвы, в связи с чем существенно улучшатся экология и комфорт поездок.