«Сейчас полечат, и домой»: дочка Началовой рассказала, что мама говорила ей перед смертью

Фото: YouTube / Wild butterfly_Julia Nachalova

Вера Алдонина, дочка Юлии Началовой, переживала потерю мамы со своей семьей. В данный момент девочка живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии, но часто видится с отцом — бывшим футболистом Евгением Алдониным.

— Когда мама лежала в больнице, я думала: ну сейчас неделька, и домой. Потому что мы с ней созвонились перед моим отлетом в Лондон. Мама сказала: «Верусь, вообще проблем нет! Сейчас быстренько тут полечат меня, и домой поеду. Все, ничего страшного!» — поделилась воспоминаниями дочка певицы в эфире программы «Секрет на миллион».

Когда Вера вернулась обратно в Россию, ее ждала сокрушительная новость о смерти матери. Она поделилась, что собственными глазами видела состояние ноги мамы. По словам дочки певицы, мозоль переросла во что-то большее, в результате этого на конечности появился гной.

— Я думала, мама выкарабкается! — тихо сказала Вера.

Ровно четыре года назад, 16 марта, в возрасте 38 лет не стало певицы Юлии Началовой. Светлая, яркая и незабываемая звездочка с ангельским голосом — так говорят о ней сегодня многие коллеги по цеху и близкие друзья. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на месте захоронения артистки и пообщался с теми, для кого она была не просто большой звездой с экрана, а дорогим человеком.