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Тело бывшего прокурора Подмосковья обнаружено в квартире в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Тело бывшего прокурора Подмосковья обнаружено в квартире в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Тело бывшего прокурора Московской области Бориса Наместникова обнаружили в его квартире в центре столицы. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

По предварительным данным, трагедия произошла утром 19 марта. Тело 90-летнего экс-прокурора в ванной обнаружила жена. Его направили в морг на исследование. Как сообщило агентство городских новостей «Москва», полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что 15 марта в ванной комнате квартиры в подмосковных Химках обнаружили тело 28-летней стюардессы. Женщину обнаружила знакомая. Примечательно, что дверь в помещение не была закрыта.

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