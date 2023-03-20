Терапевт Кондрахин предупредил о пяти серьезных последствиях бесконтрольного приема витаминов
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Бесконтрольный прием витаминов может навредить организму, поэтому они должны применяться на протяжении короткого времени и под контролем врача. Какие опасные последствия может вызвать передозировка витаминами и когда на самом деле стоит их применять, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.
По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, витамины и витаминные комплексы нужно применять только когда в организме не хватает определенного компонента, который нужно восполнить.
— Но если говорить про здоровый организм, который человек самостоятельно пытается укрепить витаминами, то может случиться передозировка. Это очень опасно, — заметил Кондрахин.
Бесконтрольный прием витаминов, по мнению специалиста, перегружает выводящие системы организма — почки и печень.
— Они будут дополнительно нагружаться, чтобы удалить ненужные витамины из организма. Поэтому лучше пить добавки недолго и под наблюдением врачей, — посоветовал врач.
Когда витамины необходимы и почему некоторые из них опасны
В беседе с «ВМ» терапевт рассказал, что витамины нужно применять только по мере необходимости:
- после инфекционных заболеваний;
- после операций;
- после психологических травм;
- после тяжелых физических нагрузок.
Переизбыток некоторых витаминов может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, уверен Кондрахин:
- Витамин А — оказывает токсическое воздействие на печень при больших дозах.
- Витамин D — вызывает окостенение и вредит сосудам.
- Витамин C — может спровоцировать появление камней в почках.