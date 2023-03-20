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Терапевт Кондрахин предупредил о пяти серьезных последствиях бесконтрольного приема витаминов

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Кондрахин предупредил о пяти серьезных последствиях бесконтрольного приема витаминов
Фото: Pexels

Бесконтрольный прием витаминов может навредить организму, поэтому они должны применяться на протяжении короткого времени и под контролем врача. Какие опасные последствия может вызвать передозировка витаминами и когда на самом деле стоит их применять, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, витамины и витаминные комплексы нужно применять только когда в организме не хватает определенного компонента, который нужно восполнить.

— Но если говорить про здоровый организм, который человек самостоятельно пытается укрепить витаминами, то может случиться передозировка. Это очень опасно, — заметил Кондрахин.

Бесконтрольный прием витаминов, по мнению специалиста, перегружает выводящие системы организма — почки и печень.

— Они будут дополнительно нагружаться, чтобы удалить ненужные витамины из организма. Поэтому лучше пить добавки недолго и под наблюдением врачей, — посоветовал врач.

Когда витамины необходимы и почему некоторые из них опасны

В беседе с «ВМ» терапевт рассказал, что витамины нужно применять только по мере необходимости:

  • после инфекционных заболеваний;
  • после операций;
  • после психологических травм;
  • после тяжелых физических нагрузок.

Переизбыток некоторых витаминов может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, уверен Кондрахин:

  • Витамин А — оказывает токсическое воздействие на печень при больших дозах.
  • Витамин D — вызывает окостенение и вредит сосудам.
  • Витамин C — может спровоцировать появление камней в почках.
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