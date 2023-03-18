Почему весной выпадают волосы и как это остановить

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В межсезонье многие люди сталкиваются с выпадением волос. Влияет ли время года на этот процесс, можно ли его остановить и как вернуть волосам прежнюю густоту, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматовенеролога, трихолога Юлии Нагайцевой.

Причины выпадения волос

По ее словам, весной спровоцировать выпадение волос могут несколько причин:

последствия перенесенных заболеваний в зимний период (инфекционные или вирусные — прим. «ВМ»);

прием лекарственных средств и витаминных комплексов зимой.

— В это время года кожа непривычно сохнет, и многие начинают принимать витамин А, чтобы улучшить ее состояние. Но в больших дозировках он может провоцировать выпадение волос, — предупредила врач.

Нагайцева отметила, что фаза выпадения волос длится от 100 до 120 дней, поэтому прием витаминов в январе спровоцирует выпадение волос именно весной.

Трихолог также уточнила, что чаще всего выпадение волос усиливается осенью, а не весной. Это может быть связано с окончанием летнего сезона, уменьшением количества витаминов и снижением солнечной активности.

Можно ли остановить выпадение

По мнению специалиста, реактивное выпадение волос из-за приема витамина А или перенесенных заболеваний не требует никаких действий. Будет достаточно перестать пить витаминный комплекс и дождаться восстановления организма.

— Но если человек понимает, что он не болел и не принимал препаратов, лучше обратиться к врачу, чтобы точно определить диагноз. Потому что часто с интенсивного выпадения волос начинается их безвозвратная потеря. Это, кстати, может произойти без привязки ко времени года, — объяснила Нагайцева.

Восстановить волосы после выпадения можно, заверила специалист, но для этого важно установить причину их потери.

— Если волосы выпали из-за вирусной болезни, в этом случае они как выпали, так и вырастут обратно, ничего делать не нужно. Но если причина скрыта где-то внутри, необходимы комплексный подход и обращение к специалисту, — посоветовала Нагайцева.

После сдачи анализов и консультации с врачом, индивидуально подбираются препараты для наружного и внутреннего применения, добавила трихолог.