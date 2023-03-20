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МВД на три года продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах

Лейла Алиева
Общество
МВД на три года продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Срок действия водительских прав, которые истекли в прошлом году или истекают в этом, автоматически продлят еще на три года. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в рамках расширенной коллегии ведомства.

— Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года, — приводит его слова РИА Новости.

Получение водительских прав требует определенных условий. С какого возраста можно учиться в автошколе и как сдать экзамен на права — в материале «Вечерней Москвы».

В этом году в России вступают в силу ряд изменений, затрагивающих водительские права. Если некоторые из них незначительны, то из-за других водители могут неожиданно лишиться документов. «ВМ» разбиралась, что ждет автолюбителей в следующем году и к чему автовладельцам лучше подготовиться заранее.

Например, автолюбители, у которых истекает срок действия водительского удостоверения в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, могут пока не менять документ. У таких автолюбителей будет возможность получить новые права в течение трех лет с даты окончания действия старого документа.

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