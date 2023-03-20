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Приметы и советы

Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у пассажира восемь банок с гашишем

Степан Жирнов
Происшествия
Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у пассажира восемь банок с гашишем
Фото: Пресс-служба Шереметьевской таможни
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал D Карта всех событий

Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли восемь консервных банок с гашишем у пассажира, который прилетел из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни в понедельник, 20 марта.

По данным ведомства, контрабанду нашла служебная бельгийская овчарка по кличке Пакко-Прайд. Животное учуяло наркотик в багаже 51-летнего гражданина России, который прибыл из Индии на рейсе Дели-Москва.

При досмотре черного рюкзака и синего чемодана подозреваемого таможенники обнаружили закрытые жестяные банки, на которых были изображены помидоры, какао и паштет. Но вместо пищевых продуктов внутри оказалось спрессованное вещество темно-зеленого цвета.

Позже экспертиза показала, что в упаковках находился гашиш. Сам задержанный сообщил, что не подозревал о содержании банок, а перевезти их его попросили знакомые.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере».

Другую контрабандистку задержали таможенники в аэропорту Домодедово. Гражданка Румынии попыталась нелегально провезти ювелирные украшения, стоимость которых превышает 13 миллионов рублей.

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