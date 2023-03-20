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Всероссийский фотоконкурс «Деревья — памятники живой природы» продлится до 1 октября

Никита Худяков
Город
Всероссийский фотоконкурс «Деревья — памятники живой природы» продлится до 1 октября
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

С 1 марта по 1 октября 2023 года проходит Всероссийский фотоконкурс «Деревья — памятники живой природы». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в понедельник, 20 марта.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить на сайт rosdrevo.ru свою фотоработу. Принимаются только фотографии растений, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, утвержденных на портале.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в столице стартовала заявочная кампания на участие в городском проекте «Наше дерево», она продлится до 25 апреля.

На территории национального парка «Лосиный Остров» в районе Богородское деревья постепенно начинают пробуждаться. 13 марта «Вечерняя Москва» узнала у начальника экологического центра «Чаепитие в Мытищах» Ольги Удры, какие деревья должны зацвести первыми этой весной. Среди появляющихся рано растений можно отметить печеночницу благородную. Она встречается на московской территории национального парка.

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