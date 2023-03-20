Астролог Лебеденко назвала главную особенность весеннего равноденствия в 2023 году

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В этом году весеннее равноденствие совпадает по времени с новолунием. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

Она пояснила, что в ночь с 20 на 25 марта, когда солнце перейдет в нулевой градус Овна, наступит весеннее равноденствие. День в это время окажется равен ночи, а затем начнет прибывать. В это время стоит пересмотреть свои стремления, осознать свои настоящие желания.

По словам специалиста, весеннее равноденствие совпадает по времени еще с новолунием. Данное явление будет в Овне. Этот знак оказывает поддержку смелым самостоятельным людям.

Лебеденко также уточнила, что в этот период нужно проявлять активность, понимая последствия своих действий. Благоприятно быть ответственными и выполнять обещания, передает «Радио 1».

Московский планетарий сообщил, что 21 марта в 00:24 по московскому времени наступит весеннее равноденствие, когда Солнце пересечет небесный экватор из Южного в Северное полушарие. Из-за этого на юге планеты наступит астрономическая осень, передает ФАН.

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