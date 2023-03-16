Вам понадобятся монета, зеркало и цветы: три простых ритуала, чтобы привлечь богатство и любовь в новолуние 21 марта

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Во вторник, 21 марта, в Москве ожидается очередное новолуние, которое уже называют роковым. Молодой месяц подарит многим возможность встретить свою любовь и разбогатеть. Что именно нужно делать в эту волшебную ночь, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.

По ее словам, 21 марта — это день языческого наступления весны, иначе называемое Днем весеннего равноденствия. В этот период у многих людей получаются денежные ритуалы, которые непременно нужно совершать, если вы желаете поскорее разбогатеть.

— Достаточно взять пятак, положить его под левую пятку и три дня с ним ходить, а потом убрать его в кошелек и не тратить. Считается, что эта монета будет притягивать богатства в ваш дом, — рассказала экстрасенс.

А вот если вы хотите устроить личную жизнь, можно провести любовный ритуал, продолжила собеседница «ВМ».

— Крутясь по часовой стрелке в лунных лучах на левой пятке, повторяйте следующие слова: «Март-месяц, принеси мне женихов». Далее можете перечислять имена мужчин, которые вам очень нравятся. Эта схема работает и для привлечения в свою жизнь того молодого человека, которого вы особенно обожаете и видите свое будущее вместе с ним, — сказала Миронова.

Крутиться, как уточнила экстрасенс, нужно не менее девяти раз.

Эффект ритуала усилится, если в области изголовья вашей кровати установить круглое зеркало.

— Оно должно быть новым и небольшим — с ладошку. В него нельзя смотреться, тогда в течение года вы встретите своего суженого, — пообещала Миронова.

Для пар, у которых возникли какие-либо сложности во взаимоотношениях, есть способы вернуть былые страсть и чувства, дополнила ворожея.

— Именно 21 марта подарите любимой женщине десять белых роз. Когда будете вручать их, смотрите человеку в область третьего глаза — на лоб. Этот жест позволит вам примириться. Белые розы, подаренные 21 числа, способствуют прекращению любых конфликтов, — пояснила Миронова.

В заключение она отметила, что пока розы будут храниться, взаимоотношения будут налаживаться.