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Подмосковные врачи удалили пенсионерке 45-килограммовую опухоль

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковные врачи удалили пенсионерке 45-килограммовую опухоль
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Московская область, Подольск, улица Кирова, 38к18 Карта всех событий

В Подмосковье врачи вырезали опухоль, весившую 45 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в понедельник, 20 марта.

По данным пресс-службы, 62-летняя жительница Подольска в течение долгого времени не обращалась к врачам из-за страха перед хирургическими вмешательствами и лечилась народными средствами.

Через некоторое время у женщины возникли серьезные проблемы с кишечникои и мочевыводящими путями и она обратилась в Подольскую областную клиническую больницу.

— Мы выполнили пациентке КТ-, МРТ-исследования, которые выявили у нее гигантскую забрюшинную опухоль. Решено было провести операцию, в ходе которой опухоль удалили. Ее вес составил 45 килограммов, — рассказал заведующий отделением торако-абдоминальной онкологии Тимур Ибрагимов.

Подмосковные врачи удалили пенсионерке 45-килограммовую опухоль Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Операция продлилась полтора часа и завершилась успешно. На данный момент пациентка пошла на поправку, ее выписали из стационара. Пенсионерке повезло: опухоль оказалась доброкачественной.

Другая необычная операция прошла в Детской больнице № 9 имени Сперанского в центре Москвы. Врачи удалили почти два килограмма волос из желудка подростка.

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